После снегопада на дорогах Латвии затруднено движение

По всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, из-за обильного снега затруднено движение по основным и региональным магистралям страны, сообщают в Latvijas valsts ceļu.

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Сложные условия движения на основных дорогах страны — на всем протяжении Таллиннского шоссе (А1), Видземского шоссе (А2), Валмиерского шоссе (А3), Даугавпилсского шоссе (А6), Бауского шоссе (А7), Елгавского шоссе (А8) и на Рижской объездной дороге в районе Балтэзерс-Саулкалне (А4) и Саласпилс-Бабите (А5).

Сложные условия движения также на основных дорогах страны - по Лиепайскому шоссе (А9) от Риги до Калвени, по всему маршруту Вентспилсского шоссе (А10), Резекненского шоссе (А12), по шоссе Гребнево-Медуми (A13), на Даугавпилсской объездной дороге (A14), Резекненской объездной дороге (A15) и ​​по шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение затруднено по региональным дорогам по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия и соблюдении безопасной дистанции. На дорогах может образовываться гололед, который незаметен: водитель ощущает его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем — тормозить, маневрировать рулем и педалями.

В воскресенье утром в Курземе, а также местами в Видземе и Земгале продолжает идти снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Толщина снежного покрова на наблюдательных станциях в основном 4-9 сантиметров, в Дагде - 12 сантиметров, на большей части Курземе она не превышает двух сантиметров.

Небо преимущественно облачное, преобладает слабый ветер. Температура воздуха утром 27 ноября составляет 0...-2 градуса в Курземе и -2...-5 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге утром в воскресенье небо затянуто облаками, дует восточный ветер со скоростью 203 м/с, температура воздуха -3 градуса. Толщина снежного покрова на смотровой площадке в центре города и в Даугавгриве составляет восемь сантиметров.

Днем в воскресенье в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пойдет небольшой снег. Ветер будет слабым. Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

27 ноября в Риге будет облачно, без существенных осадков и слабом ветре. Днем температура воздуха повысится до -1 градуса.

Максимальная температура воздуха в субботу в Латвии была от +1,5 градуса в Колке и Руцаве до -4,5 градуса в Алуксне.

Самая высокая температура воздуха в Европе 26 ноября составила +23...+24 градуса в Португалии, на юге Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на воскресенье - минус 16 градусов в Альпах и минус 29 градусов в России.