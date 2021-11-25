После вакцинации 200 рижан восстановили льготы на проезд в общественном транспорте

После вакцинации 200 пассажиров восстановили свои льготы на проезд в общественном транспорте, еще 140 пассажиров, которые были привиты вне Латвии, также вернули себе скидки, сообщила в интервью передаче "ТЧК" на порталe Rus.lsm.lv председатель правления компании Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

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Она напомнила, что Rīgas satiksme не отменяет и не восстанавливает льготы само — предприятие лишь выполняет требования нормативных актов, действующих в пандемию.

Блокировка касается только совершеннолетних — учащиеся до 18 лет продолжают пользоваться льготами, даже если они еще не вакцинированы. На вопрос, почему при восстановлении права на льготы человеку нужно явиться в клиентский центр Rīgas satiksme и уплатить 2,85 евро за новый проездной билет вместо заблокированного (и что это за наказание для пассажиров), Иннуса пояснила:

"Да, такая ситуация возможна — но Rīgas satiksme не виновато, что человек принял решение вакцинироваться позже, чем следовало. Наши работники тоже все обслуживают мануально, и эта работа никак не связана с нашей услугой — предоставлять общественный транспорт. Нам нужно сбалансировать расходы. Это частично возмещает нам издержки. Как скоро получить назад льготы — это будет зависеть только от решений самих пассажиров".

Но тех, кто не привит и лишился льгот, насчитывается порядка 27 тысяч человек, отметил ведущий передачи Алексей Дунда. На самом деле — уже куда меньше, сообщила Иннуса:

"Несколько обнадеживает, что 12 ноября таких людей насчитывалось 33 тысячи, а сейчас лишь немногим более 20 тысяч. И есть нюанс: если владелец персонального э-талона его не использовал — он не блокируется, Человек может временно поездить с желтыми талонами, а после получения ковид-сертификата — задействовать личный билет".