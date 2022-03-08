После весенних каникул школьники перестанут сдавать ПЦР-тесты
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании правительства во вторник, что после весенних каникул школьники перестанут каждую неделю сдавать ПЦР-тесты на Covid-19.

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Он заявил, что ситуация меняется, и необходимо разумно распоряжаться госбюджетом, потому что тестирование стоит очень дорого. Отказавшись от ПЦР-тестирования, школы должны проходить тестирование два раза в неделю с использованием тестов на антигены.

Амбулаторным пациентам, которые идут в лаборатории, также будут делаться тесты на антиген, а не ПЦР-тесты.

Павлютс пояснил, что переход на эту процедуру удешевит тестирование в шесть-семь раз, а результаты будут получены быстрее.

Согласно информации на сайте Министерства образования и науки, весенние каникулы для 1-11-х классов запланированы с 14 по 18 марта, а для 12-классников — с 21 по 25 марта.

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