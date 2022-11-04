После выборов в 14-й Сейм повысился рейтинг всех прошедших в парламент партий

Опрос, проведенный центром SKDS примерно через неделю после выборов в 14-й Сейм, показывает, что рост популярности зафиксирован у всех партий, прошедших в парламент. Составленные SKDS по заказу Латвийского телевидения в октябре партийные рейтинги свидетельствуют, что наибольшую поддержку имеет "Новое Единство" — 17,1%, что почти на четыре процентных пункта больше, чем в сентябре. Об этом сообщает lsm.lv.

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Аналогичный рост у Союза зеленых и крестьян (СЗК), который находится на втором месте с 11,6%. Национальное объединение получило поддержку 7,9% респондентов, "Объединенный список" — 7,5%, "Прогрессивные" — 7,1%, "За стабильность!" — 5,6%, а "Латвия на первом месте" — 4,5% респондентов. При этом все политические силы, не преодолевшие 5-процентный барьер на выборах в Сейм, испытали снижение рейтинга в октябре. Это не стало неожиданностью, как и рост готовности участвовать в выборах, отмечают опрошенные эксперты.

"Когда общественное пространство недвусмысленно венчает кого-то лаврами победителя, этот срок составляет три месяца. Партия становится более популярной, чем раньше. В течение трех месяцев эффект стирается. И наоборот — если публичное пространство воспринимает кого-то в качестве проигравшего, то заметно падает и его популярность", — так оценил результаты исследования руководитель исследовательского центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.