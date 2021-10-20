После заражения Covid-19 умер экс-глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс
Foto: LETA

В среду, на 59-м году жизни скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

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По данным ЛТВ, Цимдарс скончался от осложнений, вызванных
Covid-19. Бывший глава ЦИК являлся сооснователем партии "Латвия на первом месте", которая выступала против обязательной вакцинации.

Цимдарс родился 8 июня 1962 года в Елгаве. В период с 1985 по 1990 годы получал высшее образование в Латвийской сельскохозяйственной академии. Позже работал в Академии заместителем проректора по кадрам и вопросам общежитий.

С 1990 по 1993 год руководил отделом по учету квартир и недвижимого имущества Елгавской городской думы, также был членом комиссии по приватизации, членом комиссии по денационализации.

В 1997 году стал исполнять обязанности члена Центральной избирательной комиссии, а затем в том же году был избран председателем ЦИК. Арнис Цимдарс занимал пост главы ЦИК до 2019 года.

В этом году Цимдарс примкнул к партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", став генеральным секретарем партии.

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"Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс Арнис Цимдарс ЦИК
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