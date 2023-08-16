"Последний человек в социальной иерархии". Экс-лектор ЛУ об имидже учителя в Латвии

Сегодня в латвийских вузах на педагогической специальности обучается очень высокий процент студентов. Однако открытым остается вопрос, станут ли они работать по профессии, учитывая нынешний имидж учителя в Латвии. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал бывший ректор Латвийского университета, профессор Марцис Аузиньш.

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Как пояснил Аузиньш, нынешнее представление в обществе о профессии учителя находится на очень низком уровне.

“Мы создали в обществе впечатление, что учитель — последний человек в социальной иерархии. Каждый из нас знает, что учителя мало зарабатывают и их не хватает, и в результате если ваш ребенок захочет стать учителем, мы ему этого не посоветуем", — признал профессор.

Аузиньш добавил, что за две недели до начала нового учебного года в школах по всей стране не хватает педагогов — на данный момент открыто более 300 вакансий.

"Очень важна роль личности учителя, его гражданская позиция и отношение к жизни. [...] Сегодня огромную роль играет электронная среда. Знания так же важны, как и раньше, но теперь их можно получить за пять секунд в мобильном устройстве. Школа должна дать нам навык думать точно", — указал экс-ректор.

Уже сообщалось, что 17 и 18 августа в Риге пройдет образовательная конференция “Код роста”, которая в стенах Рижского технического университета соберет педагогов, учителей, руководителей учебных заведений и других экспертов отрасли для того, чтобы поделиться видением актуальных тем. Одной из тем конференций станет "Роль учителя в новой реальности" с лекцией Марциса Аузиньша.