Последняя акция защитников "Марса": активисты призывают защитить Анниньмуйжский парк

В пятницу, 25 сентября, прошла последняя акция активистов, защищавших идею создания парка Марса на месте бывшего велотрека "Марс" на Бривибас гатве. Активисты символически завершили борьбу за проект и рассказали о дальнейших планах.
Активисты признали поражение, сказав, что так как больше нет деревьев, то парка тоже нет. Участники считают, что эта история актуализировала проблему нехватки зеленых зон в Риге. Жители надеются, что новый созыв Рижской думы компенсирует эту потерю.
Сейчас защитники "парка Марса" собираются заняться вопросом сохранения парка Анниньмуйжас в Иманте. Председатель правления Альянса рижских окрестностей Марис Янсонс заявил, что активность жителей "замели под ковер", но сейчас активисты почувствовали свою силу, что они могут поднять вопросы на самом высоком уровне.
В конце пресс-конференции активисты при помощи паровой техники "вымыли" в брусчатке надпись "Парк Марса 1909 — 2020".
Как уже сообщалось, на месте велотрека "Марс" запланировано строительство здания для нужд Службы государственной безопасности. Вырубка деревьев прошла 31 августа, через день после выборов в Рижскую думу.