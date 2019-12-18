Последствия бури: нет света у 17 000 клиентов, повреждения устраняют почти 700 работников

Сильный ветер в среду привел к повреждениям электросетей, в результате к 18 часам электроснабжение было нарушено примерно у 17 000 клиентов Sadales tikls по всей Латвии, информировала представитель предприятия Татьяна Смирнова.

Предприятие работает в усиленном режиме, чтобы скорее восстановить электроснабжение. Над этим работают 250 бригад электромонтеров с 690 работниками.

Скорость ветра в Курземе, Земгале и Видземе достигала в среду 24-27 м/с.

Первые повреждения электросетей из-за ветра были зарегистрированы около 13 часов в Курземе.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Курземе уже не увеличится, а в центральных районах и Видземе в ближайшие часы скорость ветра в порывах может превысить 25 м/с. Ожидается, что поздно вечером ветер утихнет.