Последствия Covid-19: в 2020-м латвийцы ездили за границу на 71% реже, чем в 2019-м

Число зарубежных поездок, совершенных латвийцами, в 2020 году сократилось на 71,1% по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году жители Латвии совершили 689,2 тысячи поездки, свидельствуют обобщенные данные Центрального Статического управления (ЦСУ). В заграничных поездках латвийцы потратили 194, 6 миллиона евро, что на 75,7% меньше, чем годом прежде.

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34,4% респондентов, участвовавших в опросе ЦСУ, признались, что были вынуждены из-за пандемии Covid-19 отменить запланированные поездки зарубеж. В 2020 году только каждое девятое путешествие было поездкой за границу в то время как в 2019 году — каждое четвертое.

В 2020 году жители Латвии отправлялись в заграничную поездку на один день в 257,7 тысячах случаев, что на 71,5% реже, чем в 2019 году. На несколько дней уезжали в 431,5 тысячах случаев, что на 70,8% меньше чем годом ранее. Количество ночей, проведенных латвийцы за границей, в прошлом году — 3,1 млн, что на 65% меньше, чем в 2019-м.

Самыми популярными странами для однодневного путешествия стали соседние Литва (73%) и Эстония (25,4%). В 2019 году латвийцы тоже часто посещали Эстонию (20,8%) и Литву (12,5%). Часто жители Латвии отправлялись и в Германию (11,1%).

В прошлом году латвийцы потратили за границей 194,6 млн евро — падение на 75,7% по сравнению с 2019-м. В однодневных поездках жители страны потратили 12,6 млн евро (минус 78,2%), в поездках на несколько дней — 182 млн евро (минус 75,5%).

Чаще всего в зарубежные путешествия отправлялись женщины (59%), жители в возрасте 34-44 лет (27,9%), латвийцы с высшим образованием (52,8%) и имеющие работу (74,9%).