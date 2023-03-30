Последствия ночного снегопада: дороги занесены и обледенели
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В центральной части страны, в Земгале и местами в Курземе в четверг утром затруднено движение — дороги обледенели и занесены снегом. Работают 72 единицы техники, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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К 6:30 было затруднено движение по главным и региональным дорогам в центральной части страны, в Земгале и местами в Курземе. Дороги чистят и обрабатывают противоскользящими материалами.

Главные дороги, где затруднено движение:

  • Таллинское шоссе (А1);
  • Видземское шоссе (А2) от Риги до Лигатне;
  • Валмиерское шоссе (А3) от Мурьяни до моста через Браслу и от Валмиеры до Стренчи;
  • Рижская окружная дорога Балтезерс-Саулкалне (А4);
  • Рижская окружная дорога Саласпилс-Бабите (А5);
  • Даугавпилсское шоссе (А6) от Риги до Екабпилса;
  • Бауское шоссе (А7);
  • Елгавское шоссе (А8);
  • Лиепайское шоссе (А9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Скрунды;
  • Вентспилсское шоссе (А10).

Из региональных дорог затруднено движение в окрестностях Айзкраукле, Риги, Вентспилса, Лимбажи, Салдуса, Добеле, Бауски, Елгавы, Лудзы, Талси и Тукумса.

Синоптики обещают, что в четверг в Видземе, Селии и Латгале снегопады продолжатся, причем в первой половине дня снегопады местами будут сильными. В Курземе и Земгале местами будет идти дождь, иногда будет выглядывать солнце, и в течение дня снег растает.

Водителей призывают быть осторожными, выбирать скорость движения, соответствующую ситуации, и соблюдать дистанцию на дороге.

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