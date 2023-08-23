Посмертное донорство: латвийцы могут завещать свои органы через э-здоровье

Жители Латвии отныне могут в электронном виде давать согласие на посмертную трансплантацию своих органов нуждающимся донорам — это может спасти жизни неизлечимо больных пациентов, остро нуждающихся в пересадке. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения.

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"Есть болезни, от которых нет лекарств, и единственный шанс пациента на жизнь – это пересадка органа от донора, который еще при жизни дал согласие на использование своих органов в случае кончины. Отныне жители, желающие завещать свои органы, могут сделать это в электронном виде. Для этого достаточно поставить соответствующую отметку на интернет-странице Национальной системы здравоохранения www.eveseliba.gov.lv", — отмечает Национальная служба здравоохранения.

Чтобы поставить отметку, нужно выбрать раздел "Персональные данные", затем – "Пазрешения на использование органов и тел". Отметка должна быть сделана в подразделе "Использование органов и тканей для трансплантации".

В электронной системе также предоставляется возможность сделать отметку о разрешении или запрете на проведение патологанатомического исследования и использования тело в учебных или научных целях.

"Если житель передумает, он может изменить свой выбор в любое время. [...] Информация о сделанном выборе видна очень ограниченному числу людей из конкретных учреждений. Служба неотложной медицинской помощи, врачи общей практики и другие третьи лица не имеют доступа к этой информации. Важно отметить, что каждый просмотр данных в www.eveseliba.gov.lv фиксируется, и гражданин, подключенный к системе, всегда сможет узнать, просматривал ли кто-либо указанную им информацию", — отмечают в службе.

В случаях, если в системе нет данных о воле умершего, его близкие (например, супруг, родители, совершеннолетние дети, братья или сестры) имеют право в письменной форме сообщить медицинскому учреждению о воле, выраженной умершим при жизни.