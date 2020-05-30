Пособие помощи безработным получили 903 человека

С 20 мая, когда началась выплата пособий помощи безработным, его получили 903 человека, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Общая сумма выплаченных пособий составила 129 251 евро.

Пособие помощи безработным во время кризиса из-за Covid-19 выплачивается людям, у которых срок ранее предоставленного пособия по безработице истек 12 марта или позже, и они не нашли работу.

Размер пособия помощи безработным составляет 180 евро в месяц. Пособие назначается и выплачивается на срок не более четырех месяцев и не дольше, чем до 31 декабря 2020 года.

В целом на выплату этого пособия планируется выделить 30,25 млн евро.

По расчетам Минблага, в среднем это пособие ежемесячно потребуется 18 653 безработным.