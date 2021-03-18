Пособие в 500 евро: за сегодня семьям Латвии выплачено уже 62 млн евро

В четверг, 18 марта, Госкасса Латвии начала выплату пособия размером 500 евро семьям за каждого ребенка. За сегодняшний день совершены перечисления на общую сумму 62 320 000 евро, сообщило Министерство благосостояния.

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Вторая часть переводов будет осуществлена в пятницу, 19 марта, третья — после выходных, 22 или 23 марта. Деньги на счета латвийцев должны поступить не позднее трех дней с момента перечисления.

Всего пособие в размере 500 евро полагается 363 320 детям. Если в семье, например, трое детей, то семья получит три перечисления по 500 евро.

Как уже сообщалось, Сейм одобрил выделение одноразового пособия в 500 евро за каждого ребенка в качестве поддержки на время кризиса Covid-19.