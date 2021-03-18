Пособие в 500 евро: за сегодня семьям Латвии выплачено уже 62 млн евро
Foto: AFP/Scanpix

В четверг, 18 марта, Госкасса Латвии начала выплату пособия размером 500 евро семьям за каждого ребенка. За сегодняшний день совершены перечисления на общую сумму 62 320 000 евро, сообщило Министерство благосостояния.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вторая часть переводов будет осуществлена в пятницу, 19 марта, третья — после выходных, 22 или 23 марта. Деньги на счета латвийцев должны поступить не позднее трех дней с момента перечисления.

Всего пособие в размере 500 евро полагается 363 320 детям. Если в семье, например, трое детей, то семья получит три перечисления по 500 евро.

Как уже сообщалось, Сейм одобрил выделение одноразового пособия в 500 евро за каждого ребенка в качестве поддержки на время кризиса Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Деньги
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

От владельца

Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
377 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€