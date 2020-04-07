Пособия по простою станут доступны работникам, вернувшимся из декрета и держателям авторских прав

Правительство одобрило расширение списка лиц, которые могут претендовать на пособия по простою. К кругу получателей присоединились работники, вернувшиеся из декрета, держатели авторских прав, получающие отчисления за использование своих работ и индивидуальные коммерсанты, сообщает LETA.

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Пособие по простою для родителей, возвращающихся на рынок труда после декрета, составит 100% от пособия по уходу за ребёнком за последние полгода, но оно не может превышать 700 евро в месяц. Это было предложение Министерства культуры.

Помимо прочего, Министерство культуры попросило сделать исключение и разрешить получать пособия по простою людям, получающим выплаты от Агентства авторского права и коммуникационных консультаций/Латвийского объединения авторов (AKKA/LA).

До сих пор, если, например, музыкант раз в месяц получает десять евро от AKKA/LA за использование его композиции, он не мог претендовать на пособия по простою, так как в глазах закона он продолжал получать доход от своей профессиональной деятельности. Согласно данным агентства, “91% от всех получателей гонораров в месяц получают в среднем меньше 200 евро, большинство - около 95 евро и только 19 лиц получают больше 700 евро”, указал министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

А также правительство уточнило, кто будет считаться самозанятым лицом, квалифицирующимся для получения пособия по простою. Это будет любое физическое лицо, зарегистрированное в Службе госдоходов и совершающее обязательные социальные взносы в качестве самозанятого лица, получателя гонораров, плательщика налога на микропредприятие или индивидуального коммерсанта. Лицо не должно в период простоя получать никаких других доходов.