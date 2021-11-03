Пособия, выплачиваемые привитым сениорам, не должны взыскиваться в счет погашения долга
Foto: DELFI

Вакцинированные жители старше 60 лет, которые будут получать пособия, компенсирующие подорожание энергоресурсов, должны иметь ввиду — эти деньги не должны быть быть взысканы судебным исполнителями в счет погашения долга. Таким жителям-должникам нужно обязательно вовремя проинформировать о получении пособия своих судебных исполнителей.

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О том, что деньги, выплаченные государством в виде таких пособий не должны идти на погашение долговых обязательств, сообщила агентству LETA представитель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Лина Лонтоне. По ее словам, получателям таких пособий, если у них есть долги, нужно обязательно вовремя проинформировать о поступлении таких средств своих судебных исполнителей.

Как ранее сообщалось, вакцинированные люди 60 лет и старше будут получать пособия пять самых холодных месяцев — с ноября по март включительно. В общей сложности уже привитому сениору выплатят 100 евро. Если сениор привьется, к примеру, в декабре, то в оставшиеся три месяца он уже сможет получать такое пособие. Те пожилые люди, которые отложили вакцинацию по решению консилиума, тоже смогут получать средства на погашение затрат на энергоресурсы.

Правительство считает, что решение о выплате пособий позволит одновременно стимулировать вакцинацию в группе риска и поможет старшему поколению справляться с возросшими коммунальными платежами за газ, электричество и отопление в зимний период.

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