Пособия за простой выплачены на сумму 25,66 млн евро

Служба государственных доходов (СГД) к сегодняшнему дню выплатила пособия за простой на сумму 25,66 млн евро, сообщили в налоговой службе. Пособия на сумму 24,44 млн евро выплачены 65 705 работникам 10 652 предприятий, на сумму 1,218 млн евро — 3597 самозанятым лицам.

В пособиях за простой до 11 мая было отказано 3944 предприятиям и 1816 самозанятым, которые не соответствуют определенным Кабинетом министров критериям.

Главной причиной отказа в выплате пособий за простой является то, что рассчитанные предприятием налоги в среднем за месяц составляли менее 200 евро. Это стало причиной 46% отказов. 24% предприятий имели налоговый долг в размере более 1000 евро без графика выплаты, а 5% не подали все декларации.

Список получателей пособий публикуется на сайте СГД www.vid.gov.lv/lv/statistika-3. В конце марта СГД было выделено 102 млн евро для выплаты пособий.