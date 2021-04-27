Посол Латвии Марис Риекстиньш вызван в МИД России

Послы стран Балтии, в том числе глава дипломатического ведомства Латвии Марис Риекстиньш, а также глава диппредставительства Словакии вызваны в МИД РФ 28 апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском дипведомстве.

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23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворяют по одному человеку, Литва — двух). 22 апреля решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов приняла Словакия. Сразу после этого в Кремле заявили, что ответные меры будут приняты в ближайшие дни.

Власти четырех государств сообщили, что эти меры приняты в знак солидарности с Чехией, которая приписывает Москве причастность ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

17 апреля страна заявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, назвав их "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ".

МИД РФ выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.