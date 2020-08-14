Посол Латвии в Беларуси: ситуация в стране действительно напряженная
Foto: LETA

Посол Латвии в Республике Беларусь Эйнар Семенис рассказал агентству LETA о гражданских протестах в стране и о насилии со стороны ОМОНа и милиции.

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По его словам, силовики применяют неоправданные меры к протестующим, задержали более 6000 человек, а около 200 пострадавших находятся в больницах. Официально подтверждена гибель двоих протестующих.

По его словам, сам он не чувствует себя в опасности — днем в городе спокойно, протесты происходят в основном поздно вечером и ночью. Сотрудники посольства внимательно следят за происходящим. Посол участвует в собрании послов стран ЕС в Минске, где дипломаты обсуждают происходящее и координируют действия.

Послы встречаются и с оппозиционными кандидатами в президенты и членами их команд, например, с Марией Колесниковой, главой штаба Виктора Бабарико. Посольство также вело диалог с МИД Беларуси и способствовало освобождению корреспондента "Медузы" Максима Солопова.

Семанис рассказал, что еще до выборов велся активный диалог Латвии с Беларусью, например, важной была встреча двух министров иностранных дел в Силене 24 июля, а позавчера Ринкевич говорил по телефону с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и призвал коллегу начать диалог с оппозицией и освободить мирных протестующих и журналистов.

Посол подчеркнул, что Латвия как сосед Беларуси очень обеспокоена и хотела бы, чтобы эта страна была независимой, суверенной, благополучной и демократичной.

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