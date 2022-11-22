Посол Латвии в РФ: "Россия живет надеждой обрушения солидарности Запада"

Война, начатая Россией против Украины, продолжается, а в коридорах власти в Москве живут надеждой на то, что солидарность Запада рухнет. Такое мнение в интервью Diena посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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"На мой взгляд, причины этой войны уже сейчас ясны, почему мы пришли к этой российской агрессии в Европе, в мире, — (…) Выступление Путина в Мюнхене в 2007 году четко обозначило недовольство России существующим миропорядком после окончания холодной войны. Они очевидно отдавали себе отчет в том,что конкурировать с Западом в экономике им будет сложно.Дальнейшие действия — война в Грузии, вторжение в Крым в 2014 году — это уже реализация этой политики. Политика последнего года, на мой взгляд, достаточно четко знаменует сознательный, целеустремленный поворот против Запада, против существующего порядка в мире, со стремлением добиться большей роли России в международных отношениях, что приводит к такому результату как имперский подход, захват территории", — сказал дипломат.

По его мнению, пока эта политика в России не изменится, угроза европейской безопасности останется. "С точки зрения просто ощущений Россия как будто полагает, что у нее больше временных ресурсов, что они смогут это выдержать. Они надеются, что высокий уровень западной солидарности, высокий уровень которой, очевидно, был одним из самых сюрпризов для них после 24 февраля все равно рухнет, что общества западных стран не будут готовы платить за эту политику более высокими тарифами на энергоресурсы. Думаю, что эта надежда сейчас живет в коридорах власти в Москве".

Дипломат подчеркнул, что с точки зрения интересов Латвии важно продолжать поддерживать украинцев "в их священной борьбе за освобождение своей территории, защиту независимости, за свою страну, семьи, детей".

У самого Риекстиньша формально закончился срок работы в Москве, но пока смена посла Латвии в России не обсуждалась. "Я предполагаю, что пока это не обсуждается, в том числе потому, что в Латвии формируется новое правительство, а когда оно будет создано, тогда будем смотреть дальше", — сказал дипломат.