Посол Латвии в России: для дипломатических отношений необходимо доверие, а его уровень на нуле

Ситуация в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной сложная и простых решений у нее быть не может, но не надо впадать в панику, заявил в эфире программы "Подробности" на Латвийском радио 4 посол Латвии в России Марис Риекстиньш. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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"Сегодня всем понятно, что все это было подготовлено заранее — это прискорбно. И если мы говорим о дальнейших дипломатических усилиях — для выстраивания нормальных отношений очень важно взаимное доверие, а его уровень почти на нуле", — сказал Риекстиньш.

По мнению посла, дипломатические отношения становятся сложнее с каждым днем, но многие возлагают надежды на переговоры между Россией и Украиной. Однако сам Риекстиньш обеспокоен отношением российской стороны к переговорам.

"Я, как дипломат по профессии, должен говорить о том, что для дипломатии в отношениях между странами всегда должно быть место. Понятно, что с каждым днем продолжения войны, каждым выстрелом и убитым обиды и трагедии только умножаются, и из-за этого дипломатические отношения становятся все более сложными. Тем временем вчера все-таки прошел раунд переговоров между Российской федерацией и Украинской делегацией, об итогах обе стороны говорят очень мало, и многие надеются на то, что успокоить ситуацию и сесть за стол переговоров все же будет возможно в следующих раундах. Меня лично немного тревожит то, насколько искренне представители российской стороны участвуют в этих переговорах", — пояснил посол.

Риекстиньш также подчеркнул, что за последние два года риторика российских чиновников по отношению к Украине стала жестче, и это неизбежно повлияло на общественное мнение.