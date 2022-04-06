Посол Латвии в Украине: режим Путина все больше похож на гитлеровский
Foto: LETA

У режима президента РФ Владимира Путина все больше сходств с нацистской идеологией Адольфа Гитлера. Об этом в интервью на Латвийском телевидении заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

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Начала конца войны не видно, потому что российская армия не покидает Украину, а перегруппировывается и перемещается из одних регионов страны в другие, говорит дипломат. Политика тревожит, что в последних заявления РФ об Украине фактически отрицается право Украины на существование в качестве государства и нации.

Как историк, Клява замечает в этих заявлениях параллели с режимом Гитлера, который тоже был уверен в своем праве решать, какие нации могут существовать, а какие нет. "Это нельзя трактовать иначе, чем бред", — заявил посол, добавив, что реализация таких взглядом для России рушится уже на Украине, но, к сожалению, пока что что российская сторона не извлекла уроков.

Военные преступления России в Буче Клява сравнил с другими событиями в истории России, например, Катынским расстрелом (массовое убийство более 20 тысяч польских граждан в 1940 году и Страшным годом в Латвии (1940 год), года Россия также переиначивала преступления, и старалась их скрыть.

По словам посла, после войны огромным вызовом для международного сообщества будет решить, как призвать военных преступников к ответственности, но хотя бы частично это будет возможно, думает Клява.

Переговоры сторон нельзя прерывать в любом случае, ведь каждый военный конфликт всегда завершается именно путем переговоров, говорит Клява.

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