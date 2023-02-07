Посол: маловероятно, что в результате землетрясений в Турции пострадали латвийцы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Вероятность того, что жители Латвии пострадали в результате разрушительных землетрясений в Турции, относительно невелика, сказал посол Латвии в Турции Петерис Вайварс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Он отметил, что латвийцы обычно едут в Турцию позже, когда начинается туристический сезон, и выбирают для отдыха другие регионы.

Посольство пока не получало информации о латвийцах, которые могли пострадать или погибнуть в результате землетрясений. Получены лишь отдельные данные о гражданах Латвии, проживающих в Турции в смешанных семьях, и с ними все в порядке.

Как сообщалось, в результате двух землетрясений, произошедших в понедельник в Турции и Сирии, погибли по меньшей мере 4365 человек. Ожидается, что число погибших в результате землетрясений увеличится по мере того, как спасатели будут разбирать завалы.

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