Посол: "Мы видим много вызовов для нашего союза". 30 лет назад Латвия восстановила дипотношения с США.

В субботу, 2 октября, исполнилось 30 лет с восстановление официальных дипломатических отношений между Латвией и Соединенными Штатами Америки.

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В этот день в 1991 году американский дипломат латвийского происхождения Интс Силиньш вместе с командой коллег открыл временную американскую дипмиссию в рижской гостинице Ridzene. Вскоре после этого посольство США расположилось в здании по адресу Бульвар Райня, 7, а с 2011 года оно находится на улице Самнера Уэльса в Пардаугаве.

"Ровно 30 лет назад Интс Силиньш и небольшая команда дипломатов восстановили американскую дипмиссию в 503-м номере отеля Ridzene — спустя более полувека после того, как советский оккупационный режим добился прекращения работы американской миссии в Латвии, — пишет в своем заявлении посол США в Латвии Джон Карвайл. — США, как и многие другие страны, никогда не признавали советскую оккупацию, но суровая реальность в виде тотального контроля Москвы привела к тому, что на протяжении десятилетий Латвия была изолирована от внешнего мира и подверглась жестокости и несправедливости со стороны советской системы".

"К 1991 году советская оккупация уничтожила экономические, политические и культурные институты, а также способствовала коррупции и проблемам практически во всех сферах жизни в Латвии. Кроме того, советский режим оставил Латвии в наследство разрушающуюся инфраструктуру, загрязненную окружающую среду и множество военных баз. Несмотря на это, Силиньш, а также дипломаты, прибывшие из других западных стран, встретили в Латвии людей, жаждущих вернуть контроль над собственной судьбой и занять свое место среди западных демократий, поддерживающих личные свободы, экономическую независимость и суверенитет", — продолжает Карвайл.

Как считает посол США в Латвии, для Соединенных Штатов и союзников миссия была ясна: "Поддержать Латвию в восстановлении институтов, которые будут защищать право людей на выбор своего правительства и привлечение его к ответственности; дать возможность заниматься бизнесом или любым другим видом деятельности; думать, говорить, верить, путешествовать — только по собственному желанию; защищать свое независимое государство от внешних угроз".

Карвайл рассказывает, что спустя несколько месяцев первые американские дипломаты официально открыли посольство США на бульваре Райня, 7, а Силиньш был назначен послом. Соединенные Штаты задействовали группы экспертов и предоставили десятки миллионов долларов, чтобы помочь Латвии в ряде областей: от создания независимой судебной системы, запуска программ здравоохранения, энергосбережения и защиты окружающей среды — до финансирования малого бизнеса, обучения английскому языку и предпринимательским навыкам. Кроме того, американские военнослужащие начали работать с недавно сформированной в Латвии Земессардзе, а Национальная гвардия Мичигана вскоре заключила с Земессардзе программу сотрудничества.

"Оглядываясь назад на 1991 год, мы видим, что Латвия за последние 30 лет добилась впечатляющего прогресса. Сегодня народ Латвии живет свободно и безопасно в независимом государстве с рыночной экономикой, правом выбирать своих лидеров и направление развития страны. Люди имеют право высказываться, собираться, совершать религиозные обряды, путешествовать и следовать своему призванию, они защищены от злоупотреблений властью со стороны государства. Латвия обеспечивает эти свободы, опираясь на свои Национальные вооруженные силы и Земмесардзе, а также свое членство в НАТО и Евросоюзе", — говорит посол Карвайл.

Карвайл отмечает, что отношения между США и Латвией непрерывно развивались и переросли в стратегическое партнерство, основанное на общем понимании важности личной и экономической свободы, а также суверенитета. Соединенные Штаты давно завершили крупные программы помощи Латвии; вместо этого Латвия присоединилась к США в помощи другим странам с аналогичным путем развития — таким как Украина и Грузия. Латвийские и американские военные преданно защищают друг друга в соответствии с 5-й статьей НАТО, солдаты вместе тренируются и проводят совместные операции. Латвийские и американские дипломаты вместе работают над стратегиями на международных форумах, отстаивая права человека и осуждая режимы, угнетающие свой народ. Латвийские и американские ученые и преподаватели связаны через программы обмена и партнерства — например, программу Фулбрайта. А предприниматели из США и из Латвии ведут друг с другом торговлю и сближают экономики обеих стран с помощью инвестиций и новых бизнес-идей.

"Заглядывая в будущее, мы видим много вызовов для нашего союза", — признает посол. "Дезинформация, гибридные атаки, международная коррупция, изменения климата и социальные разногласия — все это угрожает нашей стабильности и безопасности. В противостоянии этим вызовам мы не должны забывать уроки 1991 года. Наш будущий успех зависит от внимательного отношения к созданию и поддержке институтов, а также использования средств, которые обеспечивают свободу, безопасность и предоставляют людям возможности. К этому относятся независимые суды, защищающие верховенство закона, постоянные инвестиции в нашу общую безопасность, а также политика, направленная на вовлечение всех жителей в гражданскую и экономическую жизнь".

"Я горжусь той ролью, которую Соединенные Штаты сыграли в восстановлении Латвии на протяжении последних 30 лет. Узы нашей дружбы и общей цели, вдохновившие посла Силиньша и его команду, со временем только укрепились. Я знаю, что наше партнерство продолжит укрепляться, поскольку мы упорно работаем на благо наших жителей, и я готов и дальше стоять плечом к плечу с нашими латвийскими партнерами, продолжая этот совместный путь", — завершает посол Карвайл.