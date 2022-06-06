Посол об украинских беженцах: останутся те, кому некуда возвращаться

"Мы очень благодарны правительству Латвии за 90 дней, которые спасли наших граждан, оказали им всяческую помощь — иногда сверх возможного", — заявил в эфире программы "Действующие лица" на Латвийском радио-4 Александр Мищенко, посол Украины в Латвии. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Он прокомментировал разницу между людьми, которые бежали от войны в самом ее начале, и теми, кто приезжает сейчас:

"80 дней назад это был всеобщий страх людей, которые столкнулись с такой неожиданностью, как война в абсолютно мирной ситуации. Они, напуганные этим, ехали куда глаза глядят — лишь бы уберечь свои семьи.

Сейчас ситуация становится более прогнозируемой. Едут за рубеж — и, в частности, в Латвию те украинцы, которые утратили жилье. Это или оккупированные территории, или разрушенные территории.

Конечно, эти люди будут прибывать, но вместе с тем уже есть и обратный поток: мы все больше имеем информации от самоуправлений, что уезжают, например, в Киев. Эти территории люди считают безопасными — и уже возвращаются.

Мищенко добавил, что латышские язык готовы учить дети, которым в сентябре нужно идти в школу, а также взрослые. "Мы понимаем, что, проживая здесь, невозможно быть сепаратным от общества. Мы призываем детей учиться — и они охотно идут. И не только дети", — пояснил он.

Однако и украинские беженцы, по словам посла, неоднородная группа: "Кто-то более активен — он найдет себя. Кто-то пассивен — он будет жить только на пособие… Сегодня 12% трудоустроено из этих 30 тысяч. Я считаю, это очень хорошая цифра"

Мищенко уверен: тех людей, кто выехал из Украины не спасаясь от войны, а просто воспользовавшись возможностью переехать в ЕС — единицы. Он, однако, не берется прогнозировать, сколько украинцев останется в Латвии