Посол: прекращена работа консульства Латвии в Пскове и генконсульства в Санкт-Петербурге

С 16 мая прекращена работа консульства Латвии в Пскове, сообщил в твиттере посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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Он указал, что прекращена также работа генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Как сообщил посол, оказание консульских услуг будет продолжено в консульском отделе посольства Латвии в Москве.