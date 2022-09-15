Посол: в России звучат уже неприкрытые призывы к геноциду украинцев

Высказываемые в российском публичном пространстве мнения об Украине и украинцах не свидетельствуют о том, что российское общество можно считать здоровым. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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По словам посла, различные публичные заявления показывают, что в России очень развит "латентный реваншизм", звучат даже неприкрытые призывы к геноциду украинцев.

На вопрос, изменилась ли в последнее время поддержка российской общественностью режима Владимира Путина, дипломат ответил, что это трудно оценить, поскольку все опросы, проводимые в России, следует рассматривать очень критично. Сами социологи подтверждают, что более 80% опрошенных отказываются отвечать на политические вопросы.

По мнению посла, уклонение людей от высказываний о политике объяснимо, так как высказывать мнение, противоположное официальной власти, в России опасно, о чем свидетельствуют аресты нескольких оппозиционеров.

В настоящее время признаков бунта изнутри в России нет, признал Риекстиньш, добавив при этом, что СССР в 1985 году тоже выглядел очень стабильно.

Говоря о полезности переговоров между западными лидерами и Кремлем, посол признал, что рано или поздно все конфликты заканчиваются переговорами, однако в настоящее время трудно оценить, уместны ли переговоры. По его мнению, западным лидерам полезно поддерживать каналы связи, но следует помнить, что российский режим до сих пор откровенно обманывал на переговорах.

Санкции, введенные Западом, в России заметны, но пока не с критическим эффектом, сказал Риекстиньш.