Посол: заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси создает не большую угрозу, чем Россия своими действиями в целом
Foto: LETA

В заявлении президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии нет ничего нового, и оно не создает нам больше угроз, чем Россия в целом с ее военной агрессией и военными преступлениями, совершенными в Украине, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Эдгар Скуя.

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НАТО и раньше слышала о российском ядерном оружии, и, судя по ситуации, а не только по словесным заявлениям, нет никаких указаний на то, что альянс должен пересматривать уровень угроз или предпринимать какие-либо ответные шаги в сдерживании.

Скуя признал, что военная агрессия России в Украине в настоящее время является самым большим вызовом и угрозой для НАТО, поэтому альянс делает все, чтобы увеличить свои возможности и обеспечить так называемую политику сдерживания, чтобы ни одному противнику не пришло в голову бросить вызов членам организации и испытать их обороноспособность в реальной жизни.

На вопрос, действительно ли эта политика сдерживания работает в отношении России, Скуя ответил утвердительно, подчеркнув, что НАТО является самым сильным альянсом безопасности в мире, и решения, которые будут приняты в организации в ближайшем будущем, докажут это еще яснее.

Посол также подчеркнул, что НАТО, несомненно, в состоянии защитить себя "с самого первого момента". На вопрос, что еще нужно для повышения обороноспособности Латвии, Скуя ответил, что это системы противовоздушной обороны, а также необходимо усилить возможности береговой охраны.

На вопрос, есть ли ощущение, что НАТО особо не прислушивается к Латвии, Скуя ответил отрицательно, подчеркнув, что альянс работает очень сплоченно — как семья, где все друг за друга заступаются.

Уже сообщалось, что Путин объявил в субботнем телеинтервью, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Сегодня исполняется 19 лет с принятия Латвии в НАТО.

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