Посольство Латвии в Турции не располагает информацией о пострадавших в землетрясении латвийцах

На данный момент посольство Латвии в Турции не располагает информацией о жителях Латвии, пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции или нуждающихся в консульской помощи, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, регион, где произошло землетрясение, не туристический, и сейчас не сезон активных поездок, поэтому вероятность того, что там находились жители Латвии, очень мала.

Граждане Латвии, постоянно проживающие в этом регионе, получают поддержку от местных властей. Пока они тоже не обращались в посольство за помощью.

Пресс-секретарь МИД от имени министерства призывает всех граждан Латвии, находящихся в регионе, строго следовать указаниям местных властей. Также МИД просит по возможности связаться со своими близкими и сообщить о ситуации.

В результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии погибли более 600 человек, сообщает Deutsche Welle. Число жертв катастрофы в Турции превысило 280 человек, пострадали свыше 2000, сообщил в понедельник, 6 февраля, вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий