Посольство РФ: в Риге осквернен памятник Пушкину

В Риге осквернен памятнику поэту Александру Пушкину. Вандалы облили скульптуру и указательные таблички краской.

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"Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С.Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", - прокомментировало происходящее в социальной сети Facebook Российское посольство.

Госполиция Латвии порталу Delfi сообщила, что экипаж полиции выехал на место для констатации факта вандализма. Начата ведомственная проверка.