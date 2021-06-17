Посольство России подтвердило: по подозрению в шпионаже в Рижском аэропорту задержан гражданин РФ
Foto: DELFI Aculiecinieks

Фигурирующий в "деле депутата Сейма Адамсонса", обвинямого в шпионаже в пользу России, гражданин РФ был задержан в Рижском аэропорту. Это следует из заявления посольства России в Латвии, сообщает LETA.

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В распространенном в социальной сети "Facebook" сообщении посольства упоминается, что 9 июня представители провоохранительных органов Латвии в Рижском аэропорту задержали гражданина России Г.Силонова 1963 года рождения. В распоряжении LETA есть информация, что имя задержанного — Геннадий.

Согласно решению суда Г.Силонов проведет в заключении два месяца.

Посольство указывает на то, что согласно договору, заключенному в 1994 году Россией и Латвией, компетентные учреждения Латвии должны незамедлительно, не позже чем в течение четырех дней, уведомить дипломатов России об аресте гражданина России. В установленный срок никакая официальная информация посольству России предоставлена не была, утверждает само посольство в "Facebook" .

С учетом всего вышеупомянутого, посольство РФ направило соответствующую норму в МИД Латвии с просьбой предоставить информацию, относящуюся к задержанию Силонова, а также проинформировать о его местонахождении.

17 июня посольство получило ноту МИД Латвии, в которой подтверждался факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности.

Напомним, что 11 июня суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения к депутата Сейма Янису Адамсонсу, подозреваемому в шпионаже в пользу России. 16 июня стало известно что суд принял решение арестовать еще одного человека — гражданина России.

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LETA

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LETA
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