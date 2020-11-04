Посольство США в Латвии начнет консультировать Рижскую думу по вопросам борьбы с коррупцией
Foto: LETA

3 ноября, заместитель председателя Рижской думы и председатель Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола встретилась с представителями посольства США в Латвии Аметой Кабравал и Артемом Уршульски, чтобы обсудить возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, хорошего управления и предотвращения коррупции.

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Как сообщает Рижская дума, стороны обсудили порядок управления принадлежащими самоуправлению долями капитала и обществами капитала, введение принципов хорошего управления, возможные механизмы предотвращения и раскрытия коррупции. Также был поднят вопрос открытости информации как одного из инструментов открытости и предсказуемости.

Также стороны договорились о том, что Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции мог бы использовать опыт городской думы Нью-Йорка в сфере внутренних расследований в связи со случаями мошенничества и коррупции в самоуправлении.

Делиться опытом планируется на удаленных собраниях.

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Линда Озола Нью-Йорк Рижская дума США
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