Поставщик первой партии антигенных тестов Ekspress laboratorija отказался от заключения договора

Компания Ekspress laboratorija, которая должна была доставить в Латвию первую партию комплектов для самотестирования на антиген Covid-19, а также еще один претендент отказались от заключения договора. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Каспарс Галкинс.

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По этой причине в настоящее время изыскивается возможность заключить договоры с другими претендентами.

Ранее уже сообщалось, что после оценки поданных предложений было принято решение заключить соглашение с пятью претендентами — Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Ekspress laboratorija была выбрана для доставки первой партии антигенных тестов по самой низкой цене и минимальным срокам доставки. Однако компания в последний момент расторгла контракт на сумму около трех миллионов евро. Поэтому Государственный оборонный центр логистики и закупок (VALIC) обратился к следующему потенциальному поставщику, которому было предоставлено рамочное соглашение, но эта компания также отказалась заключать контракт. Название этой компании в министерстве не разглашается.

По имеющейся у Министерства оброны информации, заключение контракта отложено, поскольку в настоящее время в мире усилились проблемы с доставками, поэтому компании не смогут доставить груз к установленному сроку — 6 декабря.

В настоящее время VALIC ведет переговоры с тремя оставшимися претендентами. Однако уже понятно, что цена на антигенные тесты будет выше, а время доставки может увеличиться до 10 дней. Галкинс не смог ответить, как долго придется ждать тесты, если удастся договориться с компаниями.

Правительство ранее постановило, что с 6 декабря для очной работы, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, необходимо проводить регулярное тестирование на Covid-19 при помощи комплектов самотестирования. Сегодня правительство приняло решение, что тестирование работников при помощи экспресс-тестов будет добровольным.