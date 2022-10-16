Поставщики: реновация многоэтажек - единственный шанс сократить издержки на отопление

Хотя еще весной было понятно, что в новом отопительном сезоне рижан ждут разорительные тарифы на теплоснабжение, проектов повышения энергоэффективности летом не было реализовано больше обычного, рассказали участники информационно-аналитической передачи Rus.LSM.lv "ТЧК".

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Отраслевые предприниматели подчеркивают, что владельцы квартир все равно вынуждены будут решать вопрос реновации жилья, и чем дольше они тянут с решениями, тем в итоге заплатят дороже.

Под управлением компании Selectum Home находится сотня домов. Согласно проведенному Selectum Home исследованию, больше всего платят за отопление те рижане, что живут в довоенных домах — по 1,73 евро за кв.м в месяц. Целью исследования было понять издержки в неутепленных домах, говорит член правления предприятия Валтерс Балаклейтис:

"Если есть дом, где плохие окна в подъезде, и есть новый, закрыты подвалы или не закрыты — цифры немного меняются. Но все это "средняя температура по больнице". Важно понять: есть типовая застройка, предвоенная — и хрущевки где-то посередине. И тогда уже идут новые проекты — "старые новые" и совсем новые".

За довоенными домами следующие по затратам — "хрущевки", в среднем на отопление там ежемесячно расходуют по 1,69 евро за кв.м. Причина, по словам Балаклейтиса, в других нормативах на момент строительства — топили щедро, можно было проветривать помещения, если жарко. А толстые кирпичные стены старых домов долго нагреваются и "любят" накапливать плесень.

По словам Тенгиза Адамьянца, члена правления предприятия Siltumserviss Rīga, обслуживающего отопительные системы, в "хрущевках" эти системы — устаревшие, реновировать их трудоемко и дорого, а одноконтурная система подачи воды в батареи не дает регулировать систему как положено:

"Чтобы ее наладить, нужно устанавливать балансировочные клапаны — а это объемные ремонтные работы. И до наших дней эти дома обогревались на полную мощность: стало жарко — открыл окно, проветрилось, и плесени нет. А теперь, когда надо экономить энергию, да при новых пластиковых окнах никто не подумал о воздухообмене".

Никто не отрицает, что утепление дома даст экономию, он нужно и все общедомовые коммуникации реновировать, говорит Адамьянц.

Но есть еще разброс между затратами в "новых новых" и "старых новых" проектах, прозвучало в передаче. Как рассказал представитель предприятия Bonava Latvija Каспар Экша, раньше никто особо не беспокоился на тему энергоэффективности, потому что газ был дешевым, и можно было топить, как жильцам угодно. Теперь же нужно, выбирая, где купить жилье, рассматривать проекты с наивысшим классом энергоэффективности.

У управляющих жилой недвижимостью компаний доля серийных домов в портфеле отличается. У кого-то старого жилфонда 30%, у кого-то все 70%.

"У нас и новые новостройки, и старые новостройки. Потребление тепла отличается и в зависимости от типа новостройки: чем сложнее конструкция, со всякими узлами, сложным профилем крыши, тем больше дом потребляет тепловой энергии. А чем проще дом, ну как спичечный коробок, тем больше можно сэкономить, и меньше плоскостей, откуда тепло теряется. Они, в принципе, для нашего климата предусмотрены", — сказал Гатис Розе, руководитель отдела домоуправления Civinity Mājas.

Каспар Экша привел статистику: 72% рижан живет в старых домах. Жилья, построенного после 2000 года, очень мало. Другие гости передачи пояснили, что квартировладельцы неизбежно столкнутся с необходимостью реновации их домов. До сих пор Рига в реализации таких проектов сильно отставала от провинции — во-первых, соседи в малых городах лучше знакомы друг с другом, и им проще договориться, а вторым тормозящим фактором в Риге было то, что в столице всегда был самый дешевый тариф, пояснил Гатис Розе. Но уже ближайшая зима, по его прогнозу, изменит мышление людей.

Валтерс Балаклейтис отметил, что сейчас "самые космические" тарифы будут в поселках под Ригой, где отапливались газом — например, Адажи или Улброке.

"Тариф там вырос в 6-10 раз, и они сейчас должны думать! Новый проект будет до 1 евро за кв.м зимой, "старый новый" 1,20-1,30 евро, и тогда пошло — от 1,70 до 2,80 евро примерно. То есть намного больше, разница в два с лишним раза".

И это суммы уже с учетом поддержки от государства, добавил Розе. Без нее тариф был бы в 4-5 раз выше. А в "газовых" домах еще больше, там доходит до 400 евро за мегаватт-час. Уже в прошлом году в Адажи жильцы платили по 190-200 евро за MWh, а в Риге было 68 евро.

"Плюс еще подогрев воды и остальное. У меня у друга есть 4-комнатная квартира 602-й серии в Риге, он купил в Адажи дом и звонит мне: слушай, как это возможно, что у меня в двухкомнатной квартире счет почти в два раза больше, чем в старом проекте в Риге! Там был просто шок", — привел пример Балаклейтис.

То, что осенью тарифы на тепло взовьются вверх, было ясно еще в конце прошлого отопительного сезона, но на поведение квартировладельцев это практически никак не повлияло, отметил Тенгиз Адамьянц. Siltumserviss Rīga в летний период получал поручения, как и всегда — это были работы, призванные обеспечить функционирование сущетсвующих систем, и минимальные улучшения стояков в системах отопления. Без согласования с квартировладельцами и домоуправления ничего не могут планировать:

"Естественно, основная масса людей говорила только, что все будет дорого, ничего не будем делать. Это влечет за собой то, что становится все хуже и хуже. Мы вместе с Rūgas namu pārvaldnieks предлагали варианты улучшения теплоузлов, чтобы они работали с учетом большего числа параметров, чтобы все регулировалось и позволяло 10-15% экономить, но для этого нужно, чтобы в доме имелись накопления. Хозяевам квартир надо понимать это, и, может быть, эта зима поставит все на свои места. Может, те, кто был против утепленяи и реновации домов, наконец-то сдвинутся с мертвой точки".

Отчасти такая сиутация летом объясняется тем, что тогда предпринимать что-либо было уже слишком поздно, допускает Каспар Экша — процесс согласования прокетов реновации, получения софинансирования длителен: "Правительство тоже сейчас не делает легче этот процесс".

В передаче прозвучало, что с 17 по 28 октября предприятие Rīgas siltums организует бесплатные консультации для жильцов многоквартирных домов. Чтобы прийти и прослушать рекомендации экспертов, нужно на сайте rs.lv заполнить анкету, выбрав подходящую дату и время. Встерчи проводятся по адресу: Рига, ул Цесу 3а, корп. 3, 1-й этаж, 101-й кабинет.