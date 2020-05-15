Постояльцам приюта "Синий Крест" разрешили в некоторых случаях покидать карантин

Министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение, которое разрешает постояльцам приюта "Синий Крест" в Риге покидать пределы этого заведения — в том случае, если ведущая надзор карантинная комиссия не возражает или же врач распорядился прекратить изоляцию.

Как отмечает LETA, также разрешено покидать стены "Синего Креста" тем клиентам, у которых завершился обязательный срок самоизоляции.

Напомним, в мае в приюте "Синий Крест" был выявлен очаг заболевания Covid-19. Евангельской христианской общины "Синий крест" в начале этой недели было констатировано более 20 случаев заболевания коронавирусом, всех постояльцев этого неприметного здания на окраине Кенгарагса закрыли на карантин.