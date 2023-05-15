Пострадали уже шесть почтальонов. Latvijas Pasts просит хозяев присматривать за сторожевыми собаками
Foto: Latvijas Pasts

По данным Latvijas Pasts, в мае текущего года примерно по 180 000 адресам доставка корреспонденции не является безопасной или вообще невыполнима из-за отсутствия почтового ящика.

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Всего из зарегистрированных 1,24 млн адресов более, чем на 16 500 адресах почтовые ящики либо сломаны, либо слишком маленькие или же неверно размещены. В свою очередь, по более, чем 163 000 адресам - почтовых ящиков вообще нет.

Проблемы с почтовыми ящиками есть везде - как в многоквартирных домах и частных домах в городе, так и на хуторах. Но больше всего на фоне остальных в этом плане выделяются Рига, Кекавский, Ропажский и Олайнский края.

В прошлом году из-за агрессивных собак пострадали пять сотрудников предприятия, а в течение четырех месяцев текущего года зафиксировано уже шесть нападений на почтальонов. Самые распространенные ситуации: четвероногий любимец долгое время находится на территории двора без присмотра, не позволяет почтальону подойти к почтовому ящику. Или же хозяева посадили пса на слишком длинную цепь. Иногда сам забор очень низкий и пес может с легкостью его перепрыгнуть.

Latvijas Pasts призывает жителей привести в порядок свои почтовые ящики, а также присматривать за сторожевыми собаками.

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