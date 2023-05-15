Пострадали уже шесть почтальонов. Latvijas Pasts просит хозяев присматривать за сторожевыми собаками

По данным Latvijas Pasts, в мае текущего года примерно по 180 000 адресам доставка корреспонденции не является безопасной или вообще невыполнима из-за отсутствия почтового ящика.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего из зарегистрированных 1,24 млн адресов более, чем на 16 500 адресах почтовые ящики либо сломаны, либо слишком маленькие или же неверно размещены. В свою очередь, по более, чем 163 000 адресам - почтовых ящиков вообще нет.

Проблемы с почтовыми ящиками есть везде - как в многоквартирных домах и частных домах в городе, так и на хуторах. Но больше всего на фоне остальных в этом плане выделяются Рига, Кекавский, Ропажский и Олайнский края.

В прошлом году из-за агрессивных собак пострадали пять сотрудников предприятия, а в течение четырех месяцев текущего года зафиксировано уже шесть нападений на почтальонов. Самые распространенные ситуации: четвероногий любимец долгое время находится на территории двора без присмотра, не позволяет почтальону подойти к почтовому ящику. Или же хозяева посадили пса на слишком длинную цепь. Иногда сам забор очень низкий и пес может с легкостью его перепрыгнуть.

Latvijas Pasts призывает жителей привести в порядок свои почтовые ящики, а также присматривать за сторожевыми собаками.