Пострадавшие от наводнения жители Екабпилсского края могут получить пособия в размере до 1240 евро
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Пострадавшие от наводнения жители Екабпилсского края, чье основное место жительства задекларировано на его территории, могут обратиться в социальную службу за пособием в связи с кризисной ситуацией, сообщили в самоуправлении.

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В соответствии с обязательными правилами Екабпилсской краевой думы заявление на оформление пособия необходимо подать в течение трех месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

В случае стихийного бедствия пособия предоставляются в размере до двух установленных в стране минимальных месячных заработных плат с учетом причиненного ущерба. При его оценке по месту жительства будет учитываться ущерб, не связанный с ремонтом дома, так как для этого предусмотрены новые обязательные правила. Решение о выделении пособия будет приниматься после обследования места жительства.

С учетом установленной в настоящее время минимальной заработной платы жители края могут претендовать на пособие в размере до 1240 евро.

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