Пострадавшие при взрыве в Агенскалнсе получили пособие 1000 евро
Foto: DELFI

Семь семей, пострадавших при взрыве жилого дома в Агенскалнсе, получили пособие размером в 1000 евро, сообщает LETA.

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Во вторник Комитет Рижской думмы по делам жилья и среды выслушал сообщения ответственных служб о ситуации на улице Мелнсила, 2.

В ночь на 31 декабря в трехэтажном доме на улице Мелнсила случился взрыв, после которого произошел пожар. Один человек погиб, еще шесть пострадали. Вернуться в свое жилье люди не могут, потому что треть дома разрушилась. Некоторые из них смогли забрать уцелевшие вещи.

Один из пострадавших все еще находится на лечении в Государственном ожоговом центре и будет лечиться еще месяц. Связаться с ним напрямую агентству LETA не удалось, потому что у него нет никаких личных вещей, и все общение происходит через посредничество медиков.

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