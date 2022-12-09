Потенциальный министр климата и энергетики не знает, где он будет работать

За неделю до голосования Сейма об утверждении второго правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") кандидату на пост министра климата и энергетики Раймондсу Чударсу ("Новое Единство") не ясно, в каком помещении может находиться его новое рабочее место.

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В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 Чударс заявил, что местонахождение нового министерства является техническим вопросом. Однако политик допускает, что она может быть размещена в здании одного из действующих министерств.

На вопрос о том, потребуются ли новому министерству новые сотрудники, Чударс ответил, что нынешний кадровый ресурс чиновничества реорганизуемых министерств — Министерства экономики и Министерства охраны среды и регионального развития — в сфере изменений климата и энергетики достаточен.

Он подчеркнул, что с созданием нового министерства нельзя затягивать, оно должно начать работу как можно скорее.

На вопрос о том, не считает ли он, что новому министерству стоит взять на себя ответственность не только за энергетику и климат, но и за окружающую среду, Чударс заявил, что эти сферы действительно очень взаимосвязаны, и в первоначальном предложении в ходе формирования правительства так и предполагалось, однако такой подход не получил поддержки в коалиции. "Я считаю, что это управление может быть обеспечено вместе", — признал Чударс, намекнув, что со временем такие изменения возможны.

Говоря о приоритетах отрасли, политик подчеркнул, что Латвия в ближайшем будущем должна стать одной из крупнейших стран-экспортеров зеленой энергии. При этом он признал, что базовые нагрузки есть и в ближайшие годы будут обеспечены природным газом. Для того, чтобы это изменить, нужны не годы, а десятилетия, пояснил кандидат в министры.

Он также подчеркнул необходимость и дальше более активно оснащать частные дома солнечными панелями и развивать ветропарки.

Как сообщалось, Сейм на прошлой неделе поддержал и принял в окончательном чтении поправки в Закон о Кабинете министров, создающие новую должность — министра климата и энергетики. Ожидается, что руководство этим министерством будет передано партии премьер-министра "Новое единство", а министерский портфель получит бывший председатель Саласпилсской краевой думы Чударс, избранный в 14-й Сейм.

Сейм может проголосовать за утверждение второго правительства Кариньша на следующей неделе.