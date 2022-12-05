Потерявший пост мэра Трукснис принят на работу в Юрмальскую думу

Представитель Латвийской Зеленой партии, политик Гатис Трукснис, который был осужден за служебный подлог и потерял пост мэра Юрмалы, принят на работу в городскую думу на должность советника вице-мэра Яниса Лединьша, чтобы "продолжить выполнять обещания, данные избирателям", сообщает передача De facto на Латвийском телевидении (LTV).

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Напомним, что в конце ноября вступил в силу приговора, по которому многолетний председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис был признан виновным в подделке документов. Политик сложил с себя полномочия депутата, потеряв пост мэра города.

Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе — на 2500 евро.

Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.

Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.

Тем не менее, как отмечает телеканал, Трукснис принят на работу в Юрмальскую думу. Свой пост сохранила и Вилкарсе.

Политик пояснил, что суд не приговорил его к дополнительным санкциям, которые запрещали бы ему работать, состоять в партии или гольф-клубе.

Одновременно возможный новый мэр Юрмалы Рита Спроге заявила, что назначение Труксниса советником Лединьша — решение всей коалиции.