Поток украинских беженцев в Латвии стабилизируется

Латвия не "провалила" прием украинских беженцев, и сейчас ситуация с наплывом беженцев постепенно стабилизируется, заявили должностные лица на мероприятии по обмену опытом о беженцах в Министерстве внутренних дел.

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Поддержка, оказанная Латвийским государством жителям Украины, бежавшим от войны, составляет около 64 млн евро.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил, что военная агрессия России в Украине и ее последствия оказывают существенное влияние на политическую повестку Латвии. Тысячи мирных жителей Украины нашли убежище в Латвии, как и во многих других странах Европы. Министр поражен оптимизмом украинцев и их готовностью начать жизнь заново в Латвии.

"Однако понятно, что одного оптимизма тут недостаточно. Прибытие украинских беженцев в Латвию было и остается стресс-тестом для всех государственных институтов, наших законов и всего латвийского общества. Широко распространено мнение, что латвийское общество консервативно и очень настороженно относится к чужакам. Просители убежища из Украины обнаружили, что мы можем быть сострадательными и чуткими", - сказал министр.

Кучинскис выразил благодарность всем общественным организациям, которые оперативно приступили к работе и оказали первую помощь беженцам из Украины. По его оценке, миграционный кризис является одним из случаев, когда видна синергия между неправительственными организациями и государственными институтами, кроме того, неправительственные организации могут действовать более свободно и, следовательно, быстрее.

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс заявил, что большая часть беженцев, въехавших в Латвию, упорядочили свои жизненные условия таким образом, что могут вернуться на родину, и Латвия выполнила свою миссию. "В 64 миллиона евро обошлась латвийским налогоплательщикам поддержка беженцев, которая продолжается до сих пор. Пока идет война и нужна помощь, Латвия будет помогать. Правительство раз в полгода пересматривает ситуацию и пополняет ресурсы поддержки", - сказал Спринджукс

Заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел и коммуникаций Янис Бекманис сообщил, что план поддержки беженцев был подготовлен в прошлом году исходя из того, что этот год будет очень тяжелым для украинцев и, вероятно, последует вторая волна беженцев, то есть Латвии пришлось бы принять еще 40 000 беженцев. Однако этого не произошло. В настоящее время поток беженцев умеренный, ситуация постепенно начинает стабилизироваться, и первоначально предусмотренная сумма в 204 млн евро сократилась до 102 млн евро.