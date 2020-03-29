Потом не выпустят: латвийцы смогут вернуться из России только до полуночи 30 марта

30 марта Россия временно закрывает все наземные границы. Будет закрыто движение через границу по автодорогам, железной дороге, пешеходным путям и рекам. Посольство Латвии в России призывает соотечественников вернуться, потому что потом их, скорее всего, не выпустят из страны.

Известно, что исключения на пересечение границы будут сделаны для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международных перевозок, а также для людей, которые едут в другое государство по причине смерти близкого человека.

Кроме того, пересекать границу смогут жители Калининграда, которые на поезде пересекают страны Балтии, и граждане России, проживающие на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР.