Потом не выпустят: латвийцы смогут вернуться из России только до полуночи 30 марта
Foto: Reuters/Scanpix

30 марта Россия временно закрывает все наземные границы. Будет закрыто движение через границу по автодорогам, железной дороге, пешеходным путям и рекам. Посольство Латвии в России призывает соотечественников вернуться, потому что потом их, скорее всего, не выпустят из страны.

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Известно, что исключения на пересечение границы будут сделаны для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международных перевозок, а также для людей, которые едут в другое государство по причине смерти близкого человека.

Кроме того, пересекать границу смогут жители Калининграда, которые на поезде пересекают страны Балтии, и граждане России, проживающие на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР.

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