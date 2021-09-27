Поврежден Лиелупский мост: движение на Вентспилсском шоссе частично ограничено

В понедельник, 27 сентября, вечером движение по Вентспилсскому шоссе (A10) через Лиелупский мост частично ограничено, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Как сообщает LVC, причиной ограничения движения стало повреждение конструкции моста.
🚧 Tiltam pār Lielupi uz Ventspils šosejas (A10, https://t.co/DhUNr5BGbS) virzienā no Rīgas ir konstatēts šuves bojājums. Ieviesti satiksmes ierobežojumi, ar vadstatņiem sašaurināta josla. Esiet vērīgi! pic.twitter.com/Nn43lWnoeC— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 27, 2021
Движение в направлении Вентспилса ограничено путем установки на месте происшествия указателей.