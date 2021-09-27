Поврежден Лиелупский мост: движение на Вентспилсском шоссе частично ограничено
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В понедельник, 27 сентября, вечером движение по Вентспилсскому шоссе (A10) через Лиелупский мост частично ограничено, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

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Как сообщает LVC, причиной ограничения движения стало повреждение конструкции моста.

Движение в направлении Вентспилса ограничено путем установки на месте происшествия указателей.

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