Поврежденный бурей павильон Центрального рынка будет закрыт несколько месяцев

14 января сильный ветер сорвал часть крыши овощного павильона центрального рынка. Скорее всего, павильон будет закрыт для посетителей в течение несколько месяцев, сообщила агентству LETA представительница рынка Рената Петрова.

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Чтобы определить объем предстоящих реставрационных работ, рынок уже запланировал технический осмотр корневого павильона. Предприятие, которое будет заниматься техническим осмотром и ремонтом, выберут при помощи процедуры закупок.

"Скорее всего, павильон будет закрыт несколько месяцев, пока не восстановят крышу", — сказала Петрова.

Сейчас торговцы, работавшие в овощном павильоне, переместились в рыбный и гастрономический павильоны.