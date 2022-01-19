Поврежденный бурей павильон Центрального рынка будет закрыт несколько месяцев

14 января сильный ветер сорвал часть крыши овощного павильона центрального рынка. Скорее всего, павильон будет закрыт для посетителей в течение несколько месяцев, сообщила агентству LETA представительница рынка Рената Петрова.
Чтобы определить объем предстоящих реставрационных работ, рынок уже запланировал технический осмотр корневого павильона. Предприятие, которое будет заниматься техническим осмотром и ремонтом, выберут при помощи процедуры закупок.
"Скорее всего, павильон будет закрыт несколько месяцев, пока не восстановят крышу", — сказала Петрова.
Сейчас торговцы, работавшие в овощном павильоне, переместились в рыбный и гастрономический павильоны.