Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев заражения Covid-19
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Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате всего 65 случаев заражения Covid-19, сообщил агентству LЕТА руководитель городской социальной службы Гунар Арбиданс.

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В пятницу в пансионате проведено повторное тестирование, и позитивными оказались тесты на коронавирус у 49 клиентов и 16 работников пансионата.

По словам Арбиданса, хорошая новость в том, что заболевание проходит без симптомов или в легкой форме.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе в Резекне зафиксирован быстрый прирост заболеваемости. В среду объявлено о 55 новых случаях. Двухнедельный показатель заболеваемости в городе составляет 81.

В конце октября в Резекненском пансионате коронавирусом заболели 18 клиентов и восемь работников.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Резекне
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