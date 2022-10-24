Повышение "минималки", уголовная ответственность за пьяное вождение, судьба Жданок и Ушакова. Что успеет принять 13-й Сейм?

На последнем заседании 13-го Сейма, которое состоится в четверг, 27 октября, депутаты намерены принять четыре значимых закона, свидетельствует утвержденная повестка дня. Об этом сообщает агентство LETA.

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Во-первых, 13-й Сейм намерен внести поправки к Закону "О труде", которые предусматривают повышение с 1 января 2023 года минимальной зарплаты с 500 до 620 евро, а с 1 января 2024 года — до 700 евро.

Во-вторых, парламент собирается утвердить в окончательном чтении поправки к Закону "О выборах в Европарламент", которые запретят баллотироваться лидеру Руского союза Латвии Татьяне Жданок. Основанием станет то, что баллотироваться запрет тем, кто после 13 января 1991 года состоял в Коммунистической партии. Также в закон будет внесена норма, которая предусматривает, что депутат Европарламента, который осужден за уголовное преступление теряет свой мандат. Эта норма может быть судьбоносной для европарламентария Нила Ушакова ("Согласие"), если будет вынесен обвинительный приговор по делу о прослушивающем устройстве.

В-третьих, 27 октября в третьем окончательном чтении могут быть внесены поправки в Уголовный закон, связанные с тем, что земессарги в случае мобилизации рассматриваются в качестве солдатов активной службы. Поправки предусматривают ответственность за уклонение земессаргов от мобилизации (лишение свободы, общественные работы, штраф).

И наконец, в-четвертых, Сейм намерен внести поправки в Закон о дорожном сообщении, устанавовив уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле. Аналогичные поправки уже внесены в Уголовный закон.