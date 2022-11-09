Повышены зарплаты муниципальным работникам в Риге

Сотрудникам рижского самоуправления с 1 ноября повысили заработную плату, чтобы таким образом помочь им оплачивать растущие счета, заявил в эфире Латвийского радио мэр Риги Мартиньш Стакис. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Стакис рассказал, что проведенное в 2021 году исследование выявило мрачную картину: в отдельных группах вознаграждение муниципальных сотрудников за труд было на 60% ниже, чем у тех, кто выполняет ту же работу в частном секторе, и на 40-45% ниже, чем в госсекторе. Оклады не пересматривались с 2017 года.

В этом году цель — увеличить зарплатный фонд на 10%.

В думе достигнута договоренность, что прежде всего уже с 1 ноября следует повысить зарплату муниципальных работников, поскольку большие счета за отопление люди получают уже сейчас — и лишь позднее, в январе будет повышена зарплата самого Стакиса, вице-мэров, депутатов Рижской думы и директоров департаментов.