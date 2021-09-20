Появилась новая инициатива: не привитых от Covid-19 хотят заставить платить за лечение самостоятельно

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы "необоснованно не вакцинированные" пациенты с Covid-19 покрывали расходы на лечение сами, сообщает агентство LETA.

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Инициативу подал Сандис Кравалис. Он указал, что все чаще в больницы с тяжелым течением болезни Covid-19 попадают не привитые латвийцы. Госпитализация и последующее размещение в отделе интенсивной терапии или реанимации, создает огромные расходы для государства.

Кравалис отметил, что у врачей до сих пор нет эффективных лекарств для лечения тяжелого или средне-тяжелого заболевания Covid-19, однако уже более шести месяцев доступна "работающая профилактика" с помощью вакцин.

Стоимость одной вакцины до 300-400 раз ниже, чем цена лечения пациента в отделе интенсивной терапии или реанимации. По словам Кравалиса, связанные с лечением пациентов с коронавирусом расходы на данный момент покрывают налогоплательщики. Он также подчеркнул, что более 97% из пациентов с Covid-19, которые попадают в больницы с тяжелым течением болезни, не вакцинированы.

"Привитая часть общества не должна нести ответственность за последствия от решений других людей. Государству также не стоит брать на себя покрытие расходов, созданных осознанно этими жителями", — отметил автор инициативы.

По мнению Кравалиса, в случаях пандемий совершеннолетние лица, которые отказались от вакцины и заразились, должны сами нести ответственность за свой выбор и покрыть хотя бы часть расходов на лечение. Он считает, что это должно быть закреплено в законодательстве.

Как указал Кравалис, используя предоставленные государством бесплатные вакцины, совершеннолетние могут значительно помочь своей стране избежать этих затрат, а также защитить себя от тяжелого течения болезни и смерти.

Если расходы на лечение, которые должен будет покрывать сам пациент, увеличат число привитых жителей, это также принесет большую косвенную выгоду. Например, не будет дополнительных ограничений, дети смогут возобновить очную учебу, больницы и поликлиники не будут вынуждены ограничивать прием пациентов и т.д.. Кроме того, экономика страны пострадает гораздо меньше.

Инициатива будет подана на рассмотрение в Сейм, если под ней будет оставлено 10 000 подписей. На момент написания новости инициативу подписали 1755 человек.