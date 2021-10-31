Появится ли "срок годности" у латвийских ковид-сертификатов?
Foto: DELFI

В Латвии не установлен срок действия ковид-сертификата (после прививки). И в настоящий момент на повестке дня нет вопроса о введении "срока годности" сертификата. Но в отдельных странах Европейского союза (ЕС) действует иной подход: там установлен лимит — от 270 дней до года.

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Портал Delfi изучил европейскую практику, учитывая данные Государственного совета иммунизации и Министерства иностранных дел (МИД). В семи странах ЕС установлен срок действия ковид-сертификата. Заметим, что речь идет о сертификате, выданном после курса вакцинации. Так, в случаях, если человек привит одной вакциной Janssen, срок действия сертификата — всего 270 дней.

В ходе опроса, проведенного Европейской комиссией (ЕК) выяснилось, что в Бельгии установлен срок действия сертификата "по техническим причинам", а в Дании, Эстонии и Швейцарии — на основании рекомендаций ученых.

Иная ситуация в Латвии. Как сообщила порталу Delfi советник по коммуникации министра здравоохранения Ласма Биндере, Латвия не планирует устанавливать срок действия сертификата.

На вопрос, почему другие страны все же действуют иначе, глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска не смогла четко ответить. Она отметила, что не видит научного или медицинского основания для такой практики.

Завадска считает, что обсуждение вопроса о сроке действия сертификата может начаться лишь в том случае, если бустерная доза вакцины станет обязательной. Другое обоснование — новый штамм вируса, против которого нынешние вакцины менее эффективны.

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