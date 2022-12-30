Появится новая реабилитационная услуга — для детей с нарушениями аутического спектра

Министерство благосостояния разрабатывает новую услугу психосоциальной реабилитации для детей с расстройствами аутического спектра и членов их семей, сообщает агентство LETA.

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Работа над внедрением данной услуги ведется с весны. Уже стартовал пилотный проект, в рамках которого реабилитационные услуги получают минимум 300 детей с расстройствами аутического спектра, а также их родители или приемные семьи из всех регионов Латвии.

Услугу реализует ассоциация Latvijas Autisma apvienība.

"Учитывая ограниченное количество специалистов в Латвии, мы высоко ценим тот факт, что не только созданы группы поддержки для взаимной поддержки, обмена опытом, обучения родителей и специалистов, но проект также разрабатывает материалы об аутизме, которые будут доступны всем желающим", — говорит руководитель Latvijas Autisma apvienība Лига Берзиня

Более подробная информация о группах поддержки и возможностях подать заявку на поддержку доступна на сайте Latvijas Autisma apvienība autisms.lv/atbalstit-cela.

Первый этап деятельности завершился созданием описания услуги психосоциальной реабилитации, которое теперь планируется апробировать проект.