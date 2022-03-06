Пожарно-спасательная служба: активизировались поджигатели прошлогодней травы
Foto: F64

В солнечную погоду заметно активизировались поджигатели прошлогодней травы, свидетельствует статистика Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

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В субботу потушили 16 пожаров сухой травы, что составляет половину от всех зарегистрированных в этом году 33 случаев возгорания сухой травы.

Первый пожар сухой травы был зарегистрирован 13 февраля в Лиепае возле гаражей на улице Зиемупес, где горели 20 квадратных метров травы.

VUGD напоминает, что сжигание прошлогодней травы является запрещенным и наказуемым деянием, оно создает опасность для жизни, здоровья и имущества людей, а также наносит значительный ущерб окружающей среде.

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